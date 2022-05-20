عرضت فضائية «العربية»، اليوم الجمعة، فيديو يرصد مشاهد لإنقاذ عبارة على متنها 839 شخصا جنحت قبالة إندونيسيا.

وكانت جنحت عبّارة KM Sirimau وعلى متنها 784 راكبًا و55 فردًا من الطاقم، بعد رحلة 184 كيلومترًا في إقليم نوسا تينغارا إيست.

وتمكنت قاطرة أرسلتها شركة الملاحة العامة «بي تي بيلني PT Pelni» إلى المنطقة، أمس الخميس، من تحرير العبّارة بعد انتظار ارتفاع المد.

وتوجهت العبّارة إلى ميناء في جزيرة ليوليبا، لكي يتم إجراء فحوص سلامة قبل أن تستأنف رحلتها إلى موميري في جزيرة فلوريس، وتمكنت من إكمال إبحارها، حسبما أعلنت البحرية الإندونيسية.

