أردوغان يؤكد مشاركة تركيا خبراتها في الصناعات الدفاعية مع السعودية والإمارات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس إن لبلاده قواسم مشتركة مع السعودية والإمارات، مؤكدا أن الخلافات معهما تم تجاوزها.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية شبابية بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقلل أردوغان من شأن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات، مؤكدا أنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة" وأنه تم تجاوزها.

وأضاف: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".

وأشار إلى أنه زار مؤخرا الإمارات لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال أردوغان إن العلاقات مع السعودية أيضا تسير في اتجاه أكثر إيجابية.

وأعرب عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين، سيقدم مساهمات مهمة للغاية سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي.

وأكد على مشاركة تركيا خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من السعودية والإمارات.

كان اردوغان قد زار في التاسع والعشرين من الشهر الماضي السعودية في أول زيارة لها بعد التوترات بين أنقرة والرياض على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وقبل ذلك ،زار أردوغان أبوظبي في شهر فبراير الماضي .