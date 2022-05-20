ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم حول العالم، الحدث الأبرز في سوق الانتقالات هذا الموسم، وسط ترقب شديد حول مستقبل الفرنسي، كيليان مبابي، جناح فريق باريس سان جيرمان، من البقاء أو الرحيل لريال مد ريد.

وفجر برنامج "شيرينجيتو" الإسباني الشهير، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا، أن مبابي أصبح بعيدا عن الذهاب إلى سانتياجو برنابيو.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، واللاعب حسم قراره، هذا ما صرح به في حفل رابطة الأندية الفرنسية قبل أيام قليلة وسيعلن عنه رسميا في الأول من يونيو.

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية، خلال الساعات الماضية أن مبابي يقترب من الانتقال للملكي، إلى أن جوسيب بيدرويول، مقدم البرنامج الإسباني، كان له رأيا أخر، قائلا: «الضغوط التي تُمارس على مبابي، يمكن أن تغير كل شيء، وريال مدريد بدأ في الشك بالفعل».

وأوضح: «العروض التي تأتي لمبابي لم تعرض من قبل على أي لاعب كرة قدم على الإطلاق، هناك صعوبة شديدة أن يوقع مبابي لـ ريال مدريد، في النادي هم متشائمون جدا، اللاعب كسر اتفاقه مع ريال مدريد، وأعتقد أن من الصعب أن يوقع على عقد آخر غير عقد سان جيرمان!».