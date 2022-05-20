السفير المصرى في نيودلهي يبحث مع مسئولين بالهند إجراءات تصدير القمح لمصر

اجتمع كلٌ من السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، والوزير المُفوض التجاري مصطفى شيخون، رئيس المكتب التجاري بالسفارة، مع الدكتور/ Srikar K. Reddy، وكيل وزارة التجارة الهندية، للتباحُث حول سبُل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.



وقد استعرض الجانبان المصري والهندي نتائج الزيارة التي قام بها وفد الحجر الزراعي المصري إلى الهند خلال الفترة من 10 إلى 15 أبريل الماضي وما أسفرت عنه من اعتماد الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وهو الأمر الذي يُساهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، لا سيما في مجال تصدير واستيراد السلع الزراعية، بحسب بيان لوزارة الخارجية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كما تباحث الجانبان حول نتائج الزيارة التي قام بها الدكتور رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري إلى الهند خلال الفترة من 9 إلى 13 مايو الجاري على رأس لجنة من الحجر الزراعي المصري لفحص والإشراف على أول شحنة من القمح الهندي إلى مصر.



وقد أعرب السفير المصري في هذا الصدد عن التقدير لموافقة السلطات الهندية على استكمال إجراءات تحميل هذه الشحنة وتصديرها إلى مصر في أقرب وقتٍ مُمكن، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية المُختصة خلال الفترة القادمة للحصول على التراخيص اللازمة لتصدير شحنات القمح الهندية إلى مصر.



ومن ناحية أخرى، تشاور الجانبان المصري والهندي حول عقد الدورة الخامسة للجنة التجارية المُشتركة بين البلدين الصديقين، حيثُ تم التوافق على عقدها بالقاهرة خلال الفترة القادمة بهدف بحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد نمواً مُطرداً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المزايا النسبية التي تتمتع بها الدولتان.