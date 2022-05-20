وزير خارجية كازاخستان يزور الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية

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بدأ وزير خارجية كازاخستان مختار تيلوبردي، زيارة تستغرق يومين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وذكرت وزارة الخارجية الكازاخية، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن تيلوبردي التقى خلال الزيارة مع مستشارة الأمن الداخلي الأمريكية إليزابيث شيروود ريندال وكذلك مع النائب الرئيس لمستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فينر، وأكدوا خلال الاجتماع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطرقوا لمناقشة القضايا العالمية الراهنة.

كما التقى الوزير الكازاخي مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيمس ريش وأعضاء مجلس النواب الأمريكي وناقشوا تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وخلال المحادثات أولى تيلوبردي اهتماما خاصا للاستفتاء القادم بشأن الإصلاح الدستوري لكازاخستان والذي سيصبح الأساس السياسي لبناء "كازاخستان الجديدة"، وأعرب الشركاء الأمريكيون عن دعمهم لإصلاحات رئيس الدولة، مشيرين إلى أن تنفيذها سيسهم بشكل أكبر في التحديث السياسي لكازاخستان.

كما أجرى الوفد الكازاخي مفاوضات مع وكيلة وزارة التجارة الأمريكية لشئون التجارة الدولية ماريسا لاجو، حيث تم التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع نطاق تبادل البعثات التجارية.