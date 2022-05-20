محافظ مطروح يستقبل مدير المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية



استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه الدكتورة وفاء نعيم مدير المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و الاستاذ فتحى الجمل مستشار الشئون الاجتماعية بالمحافظة.



وتأتى الزيارة في إطار سعى المركز بالتعاون مع المحافظة للنهوض بالبحوث العلمية في المجال الاجتماعى المتصل بشؤون المجتمع ومقوماته ودراسة المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى عامة ومطروح خاصة ووضع المقترحات و الحلول لها، مع التعرف على المشكلات الاجتماعية الخاصة بمحافظة مطروح والمساهمة في وضع وتنفيذ الحلول المناسبةبما يتوافق مع طبيعة وتقاليد لمحافظة ووضع الحلول الاجتماعية اللازمة والمتاسبة لها على أسس علمية.