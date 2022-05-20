 الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيغير التعاون في القطب الشمالي - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيغير التعاون في القطب الشمالي

وكالات:
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 2:03 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 2:03 م

أعلن سفير المهام الخاصة ورئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، نيكولاي كورتشونوف، أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قد يجري تعديلات في تطوير التعاون بالقطب الشمالي.

وقال كورتشونوف، خلال مؤتمر صحفي في وكالة أنباء "روسيا سيجودنيا": "في الوقت نفسه يتعين علينا أن نفهم بوضوح أن تغيير الوضع العسكري-السياسي للبلدان بالطبع يمكن أن يدخل بعض التعديلات على تطوير التعاون في خطوط العرض العليا، ويجب النظر في قضية انضمام فنلندا والسويد إلى (الناتو)، بما في ذلك، من زاوية كيف سيؤثر ذلك على الثقة المتبادلة بين دول القطب الشمالي ومؤسساتها العامة".

وكانت فنلندا والسويد قد سلمتا في وقت سابق طلبي الالتحاق بحلف الناتو إلى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرج، في الوقت الذي صرحت فيه تركيا بأنها لا تستطيع الموافقة على الانضمام، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

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