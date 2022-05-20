بكين تلتزم الصمت حول أنباء عن خطط تجديد احتياطيات النفط الاستراتيجية من روسيا



التزمت بكين الصمت حيال أنباء حول خططها لتجديد احتياكياتها الاستراتيجية النفطية من روسيا، إذ لم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون بين، أو ينفي اليوم، الحديث عن الموضوع.



وقال المتحدث الصيني، في إفادة صحفية: "لا علم لي بالمعلومات المقدمة من جانبكم. يمكنني القول من حيث المبدأ إنه يجري باستمرار بين الصين وروسيا تعاون اقتصادي –تجاري، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وتابع المتحدث: "كما أريد أن أؤكد أن العقوبات أحادية الجانب لا تساعد في حل المشاكل بل تضر بالنظام التجاري القائم وبمبادئه".



أمس الخميس، أفادت وكالة بلومبج، نقلا عن مصادر، بأن بكين تناقش حاليا مع موسكو مسألة الإمدادات الإضافية من النفط الروسي، والتي ستستخدم لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية للصين. وذكرت الوكالة أن المباحثات حول ذلك، تجري على مستوى الحكومتين، أما شركات النفط فتشارك بشكل بسيط فيها.



وأشار المصدر إلى أنه لا توجد حتى الآن، معلومات عن الأحجام المحتملة للإمدادات أو شروط توريدها.