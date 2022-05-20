وزير الخارجية الأردني يبحث مع رئيسة النواب القبرصي تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، مع رئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو، آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم، أن اللقاء الذي جرى في نيقوسيا، تناول كذلك التطورات في المنطقة وجهود تعزيز التعاون الإقليمي.

ووضع الصفدي، رئيسة مجلس النواب القبرصية، في صورة الجهود والاتصالات التي يقُودها الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حلّ الدولتين، مثمنا موقف قبرص الثابت في دعم حلّ الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومركزية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.