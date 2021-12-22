وزيرة الخارجية الألمانية تدافع عن إقصاء روسيا من مجلس أوروبا

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن إقصاء روسيا من مجلس أوروبا، داعية إلى مزيد من الفعالية للمجلس الذي يضم 46 دولة.



وقالت بيربوك خلال مؤتمر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس في مدينة تورينو الإيطالية اليوم الجمعة إن مجلس أوروبا أحد أهم ركائز نظام السلام في القارة، وأضافت: "ركيزة يمكن هدمها إذا سمحنا لدولة بأن تشن حربا على القيم الأوروبية الأساسية. لذلك اتفقنا على إقصاء روسيا من المجلس".



وأعلنت بيربوك أن الدول الأخرى ستعوض التبعات المالية لغياب مساهمات موسكو، وقالت: "ولكننا لسنا بحاجة إلى المال فقط للحفاظ على قوة مجلس أوروبا في هذا المنعطف. أعتقد أننا بحاجة أيضا إلى زيادة فعالية منظمتنا والتركيز على الكفاءات الأساسية".



ودعا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تيني كوكس، إلى عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات لتجديد مجلس أوروبا وتحسينه. وقال السياسي الهولندي: "هذه القمة يجب أن تؤدي إلى منح مجلس أوروبا اختصاصات جديدة وتجهيزه بشكل أفضل لحماية وتعزيز الأمن الديمقراطي".



وذكرت بيربوك أن هناك أربعة جوانب حاسمة على المدى القصير نتيجة للأزمة الأوكرانية، موضحة أنه على الرغم من إقصاء موسكو، يجب الحفاظ على الاتصال مع المجتمع المدني في روسيا، وتكثيف المحادثات مع دول غرب البلقان، متعهدة بدعم كوسوفو في مفاوضات الانضمام لمجلس أوروبا.



وكنقطة رابعة، ذكرت الوزيرة نضال النساء من أجل حقوقهن، التي يجب دعمها. وأصدر مجلس أوروبا اليوم الجمعة توصية بشأن هذا الجانب من أجل حماية النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات بشكل أفضل.



بالإضافة إلى ذلك، نشر مجلس أوروبا مبادئ توجيهية للدول الأعضاء لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت. وبعد الاجتماع تسلمت أيرلندا من إيطاليا رئاسة اللجنة.