ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رجل من ولاية نيويورك الأمريكية، تقدم بدعوى ضد شركتَي "ماكدونالدز" و"وينديز" للوجبات السريعة، متهماً الشركتين باستخدام إعلانات مضللة تظهر البرجر أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع.

وطالب الرجل الذي يدعى جاستن شيمينتي، بالحصول على تعويضات بقيمة 50 مليون دولار، لنفسه ولعملاء آخرين تعرضوا للخداع أيضاً، نتيجة ظهور المنتجات بشكل أكبر بنسبة لا تقل عن 15% عن حجمه الحقيقي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الدعوى التي تقدم بها الرجل الأمريكي ضد عمالقة الوجبات السريعة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر المشتكي أن الشركتين تستخدمان إعلانات مضللة لغايات تجارية، في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك من انخفاض الدخل وارتفاع أسعار اللحوم الناتج عن الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتوالت المنشورات الناقدة لخداع سلاسل الوجبات السريعة في إعلاناتهم عن منتجاتهم ونشروا العديد من الصور الحقيقية لشطائر البرجر الصغيرة جدا بالمقارنة مع صورها في الإعلانات.

بدوره يواجه "برجر كينج" دعوى قضائية مماثلة في فلوريدا منذ شهر مارس الماضي، من قبل نفس شركات المحاماة التي تتولى القضية في نيويورك.

ووقع العديد من الأشخاص على هذه الدعوى. ولم يقدم برجر كينج أي رد على ذلك في المحكمة.

وحسب ما جاء في الشكوى فإن هذه الإعلانات "غير عادلة وتضر بالمستهلكين مالياً لأنهم يتلقون أغذية أقل قيمة مما وعدت به الإعلانات".