غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من شارع ربيع الجيزي لمدة 10 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من شارع ربيع الجيزي والمؤدي إلى المريوطية لمدة 10 أيام، وذلك في اطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طـريـق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتجهيز التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل على قائدي المركبات والتي تتضمن: حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائري أتجاه مناطق المريوطية ستقوم بأستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائري على طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والمنصورية .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.