 أفضل حكم إفريقي.. الاتحاد الجامبي يهنئ بكاري جاساما على مشاركته في المونديال - بوابة الشروق
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أفضل حكم إفريقي.. الاتحاد الجامبي يهنئ بكاري جاساما على مشاركته في المونديال

محمد جلال
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 5:59 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 6:00 م

هنأ الاتحاد الجامبي لكرة القدم، الحكم بكاري جاساما ، على اختياره ضمن حكام قارة أفريقيا للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وجاءت تهنئة الاتحاد الجامبي على فيسبوك: "يهنئ رئيس الاتحاد واللجنة التنفيذية والموظفون الحكم بكاري بابا جاساما على تعيينه من طرف الفيفا كأحد الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم 'قطر 2022' في وقت لاحق من هذا العام".

وتابع ردًا على الإشاعات التي أُطلقت على الحكم الجامبي: "سيشارك جاساما، أفضل حكم أفريقي في العام عدة مرات، في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد ظهوره في مونديال البرازيل 2014 ومونديال روسيا 2018".


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