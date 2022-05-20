بريطانيا تلزم البنوك الكبرى بضمان فرص الجميع في الوصول إلى السيولة النقدية

تناقش بريطانيا قانونا جديدا يعطي هيئة الرقابة المالية السلطة للتأكد من التزام البنوك الكبرى ومؤسسات التمويل العقاري بتوفير تسهيلات السحب والإيداع النقدي في مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الخزانة البريطانية القول إن قانون الخدمات والأسواق المالية الجديد، يجعل هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن ضمان قيام البنوك بتوفير خدمات السحب والإيداع في التجمعات المحلية دون أن يضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أماكن توفير هذه الخدمات.

ومن المنتظر أن تحدد الحكومة خلال فترة قصيرة المسافة التي يمكن أن يقطعها أي عميل للوصول إلى مكان إيداع وسحب الأموال.

وقالت وزارة الخزانة إن الأموال النقدية هي ثاني أكثير وسيلة دفع استخداما في بريطانيا حيث يعتمد حوالي 4ر5 مليون شخص بالغ على النقد في كل تعاملاتهم اليومية.

وقال جون جلين السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة "أريد التأكد من أن الناس مازال تستطيع استخدام النقد... من المهم التأكد من أنه لا يتم تجاهل شخص ولا تجمع محلي في مختلف أنحاء بريطانيا في ظل التحول نحو العالم الرقمي"