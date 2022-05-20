تركيا تستفز اليونان بطلعات جوية بالقرب من قاعدة أمريكية

دخلت مقاتلتان تركيتان المجال الجوي اليوناني وحلقتا بالقرب من قاعدة جوية أمريكية في تحرك، انتقده مسؤولون يونانيون بأنه انتهاك للسيادة الوطنية اليوم الجمعة.

ودخلت الطائرتان الحربيتان المجال الجوي اليوناني اليوم الجمعة، حيث أصبحتا على بعد 5ر2 كيلومتر من مدينة ألكساندروبولس بشمال شرق البلاد. ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الحادث بأنه "انتهاك غير مسبوق للسيادة الوطنية.. وتصعيد واضح للغاية للاستفزازات التركية".

ولطالما تنتهك القاذفات التركية المجال الجوي اليوناني بشكل شبه يومي، وفي كثير من الأحيان تحلق حتى فوق مناطق مأهولة. غير أنها لم تقترب حتى الآن من ألكساندروبولس، حيث توجد القاعدة العسكرية الأمريكية، وحيث يمكن نقل مواد عسكرية لأوكرانيا في غضون ساعات.

وأضافت الخارجية اليونانية أن الطلعات الجوية تضعف تماسك حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأولوياته، وتشكل خطرا واضحا للاتحاد الأوروبي، إذ أن ميناء ألكساندروبولس محور مهم للنقل للحلفاء، مشيرة إلى جهود مشتركة في دعم أوكرانيا في خضم حرب روسيا على جارتها.

وقدمت أثينا احتجاجا على الطلعات الجوية للسفير التركي وأخطرت الاتحاد الأوروبي والناتو والأمم المتحدة.