اتفاق جديد للغاز الطبيعي المسال لمساعدة فنلندا وإستونيا على إنهاء واردات الغاز الروسية

وقعت شركة أكسيليريت انرجي الأمريكية اتفاقا يستمر عشر سنوات لتحريك سفينة تخزن الغاز الطبيعي المسال إلى فنلندا ما يسمح لتلك الدولة وجارتها إستونيا، بإنهاء الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي الروسي مع حلول الشتاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي مراسم أقيمت في هلسنكي، وافقت شركة جازجريد فينلاند أوي الحكومية الموزعة للغاز الطبيعي، اليوم الجمعة، على استئجار ناقلة متخصصة من شركة أكسيليريت المعروفة والاستعانة بها كمخزن عائم ووحدة إعادة تزود بالوقود أو "اف اس ار يو". وتستخدم السفن كأرصفة بحرية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

ويأتي الاتفاق بعد التقاء قادة فنلندا والسويد الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وتسعى الدولتان إلى الانضمام حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإنهاء الاعتماد على واردات الطاقة الروسية عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

كما أن ألمانيا وإيطاليا وعددا من الدول الأوروبية الأخرى تحاول تكثيف واردات الغاز الطبيعي المسال بناقلات "اف اس ار يو".