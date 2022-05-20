إصابة ثنائي الإسماعيلي قبل مواجهة البنك الأهلي

تعرض محمد نصر ومحمود عبدالله ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للإصابة خلال مران فريقهما استعدادًا لمباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

وأصيب محمد نصر بكدمة في أنكل القدم بينما تعرض محمود عبدالله بالتواء في القدم، مما فضل الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي الباز، عدم استكمالهما المران حتى لا تتفاقم إصابتهما وتبعدهما عن صفوف الدراويش لفترة طويلة.

ويستضيف الإسماعيلي فريق البنك الأهلي عصر الأحد المقبل، على ملعبه بالإسماعيلية في الأسبوع الـ 20 من عمر المسابقة المحلية.

وسيدخل الاسماعيلي معسكرا مغلقا غدًا الجمعه بفندق اللاعبين بمقر النادي قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعة، رغبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل في إقامته مبكرا من أجل تركيز اللاعبين والابتعاد عن أي مؤشرات خارجية بجانب عمل محاضرات نظرية وتحفيزية لمواصلة صحوة الفريق الأخيرة بالدوري.