إيسترن كومباني يوافق على تأجيل مباراة الأهلي

صرح باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني الرياضي إن النادي لا مانع لديه من تأجيل مباراته أمام الأهلي وذلك بعدما جمعته مكالمة هاتفية مع سيد عبدالحفيظ مطالبًا بتأجيلها.

وأكمل عادل أن النادي يرى ان مباراة الأهلي مهمة وطنية خصوصا وانه يمثل مصر ، وأكد ان زيارة رونالدينيو لن تتأثر بالتأجيل لان النادي وضع خطة بديلة واخذ احتياطاته لجميع الظروف.

وأنهى مدير الكرة كلامه متمنيا التوفيق والسداد للنادي الأهلي ممثل مصر أمام الوداد البيضاوي.

وفي سياق متصل، أكد هاني أمان رئيس النادي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ETC»، أنه ليس مانع في تأجيل مباراة الأهلي، كاشفا أنه فقط يلتزم بقرارات رابطة الأندية.

وأوضح: «نحترم وجهة نظر الأهلي أيضا لأنه يمثل مصر في بطولة قارية، وكذلك نحترم قرار الرابطة التي ترى أن الجدول مضغوط في حالة وصول الطرفين لاتفاق سننفذ هذا الاتفاق».

وشدد: «تأجيل مباراة الأهلي لن يؤثر على وصول رونالدينيو لمصر، لدينا أهداف اخرى من وصوله لجذب السياحة المصرية، ورونالدينيو لديه متابعين بشكل كبير على السوشيال ميديا».

واسترسل: «وجوده في مصر بهذه الفترة سيخدم السياحة المصرية بشكل كبير جدًا، رونالدينيو أسطورة وقمنا بدعوته لجذب السياحة لمدة يومين وثلاثة، نرتب أن يلعب رونالدينيو ضربة البداية في المباراة أمام الأهلي، ما زلنا نرتب الخطة السياحية له لتحقيق أقصى استفادة ترويجية من شعبيته».