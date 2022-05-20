مستشار الرئيس: 99% من إصابات كورونا خفيفة ومتوسطة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن جسم الإنسان أصبح لديه مناعة جزئية ضد فيروس كورونا بسبب التحورات الكثيرة، مشيرًا إلى أن الحالات التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة ضعيفة للغاية.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، أن 99% من أعداد الإصابات بفيروس كورونا حتى من التحورات الجديدة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، أصبحت من خفيفة إلى متوسطة، مؤكدًا أن اللقاحات لا تمنع المرض، لكنها تخفف من حدته وتعطي نوعًا من المناعة المجتمعية وتقلل نسب الدخول للمستشفيات وحالات الوفاة.

وأكد أنه تم التنبيه منذ البداية، بأن لقاحات كورونا لا تعطي مناعة كاملة، بالإضافة إلى أن استمرارية الحماية منها تتضاءل تدريجيًا وقد تتغير مع وجود التحورات، مضيفًا أن وجود اللقاحات في مصر ملحمة حقيقية، فجميع أنواع التطعيمات متوفرة بكميات كبيرة، بالإضافة إلى إنتاج نوع من اللقاحات محليًا.

ولفت إلى أنه تم إعطاء اللقاحات لعدد كبير من الناس قد يصل إلى من 85 لـ86 مليون جرعة لقاح، فما يقرب من 35 مليون مواطن تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا، وما يقرب من 1.8 حصلوا على الجرعة المعززة الثالثة، منوهًا بأن هناك توصية على المستوى العالمي والمحلي، بأن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر يفضل أن يحصلوا على الجرعة الثالثة في الفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر من تلقي الثانية.