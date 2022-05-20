البرلمان التشيكي يمدد حالة الطوارئ بسبب اللاجئين الأوكرانيين

تعتزم جمهورية التشيك تمديد حالة الطوارئ بسبب اللاجئين الأوكرانيين لشهر إضافي حتى نهاية يونيو المقبل بعد أن منح نواب البرلمان الضوء الأخضر للقرار في وقت متأخر يوم الخميس.

وصوت 80 نائبا لصالح القرار، فيما عارضه 50 نائبا وامتنع 11 عن التصويت.

وتم تفعيل حالة الطوارئ في البداية في 4 آذار/مارس الماضي في استجابة للعدد الكبير من المواطنين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى البلاد فارين من الحرب في بلادهم.

وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بسن تدابير واسعة النطاق لمواجهة الأزمات. ويتضمن ذلك تدابير لتقديم المساعدة الأساسية، مثل الإقامة والطعام، وإنشاء مراكز المساعدة في جميع المناطق لمساعدة الأوكرانيين الفارين من الصراع.

ووعد رئيس الوزراء بيتر فيالا بأن يكون هذا التمديد الأخير.

وفي الوقت ذاته، استغلت المعارضة الفرصة لتوجيه الانتقاد، حيث اتهمت وزيرة المالية السابقة إلينا شيليروفا الحكومة بفوضى "عدم وجود أي نوع من الخطط" في عملية التسجيل.

ودعا السياسي اليميني المتطرف توميو أوكامورا إلى إعادة اللاجئين إلى ديارهم "حتى يتمكنوا من إعادة بناء بلدهم".

يشار إلى أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، فر أكثر من 348 ألف أوكراني إلى جمهورية التشيك وحصلوا على تصاريح إقامة.

وهناك تقديرات بأن أكثر من ثلثهم غادروا البلاد منذ ذلك الحين. ووفقا للأرقام الرسمية، فقد وجد أكثر من 50 ألف أوكراني عملا بالفعل في جمهورية التشيك.

وتم فرض حالة الطوارئ بشكل متكرر في التشيك خلال عامي 2020 و 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا. وتقول المعارضة إنه يمكن إساءة استخدام إجراءات الطوارئ، لمنح عقود عامة بلا منافسة على سبيل المثال.