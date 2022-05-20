حملة لضبط المخالفات المرورية والسيارات الفاميه في الإسكندرية

شنت شرطة مرور الإسكندرية، الخميس، حملة مُكبرة؛ استهدفت طريق محور المحمودية، ومنطقة العوايد؛ تم خلالها ضبط عددًا من السيارات المخالفة، وقائديها، والدراجات البخارية التي تسير بدون لوحات معدنية، وذلك بقصد إعادة الإنضباط المروري.

وأسفرت جهود الحملة عن سحب رخص قيادة، وتسيير مخالفة مرورية متنوعة، ومخالفات قيادة بدون لوحات معدنية، وسحب رخص السيارات التي تحمل زجاج ملون "فاميه" وطذلك التي تحمل نسر أو بدج نيابة عامة أو قضاء، وسيارات بدون لوحات مطابقة للرخص، والتحفظ على السيارات والتكاتك بدون مستندات أو رخص تثبت ملكية قائدها.

وجاءت الحملة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وقادها كل من: اللواء عصام شوقي، مساعد مدير الأمن، واللواء حسام كمال، مدير إدارة المرور، والعقيد عبد الحميد السكران، رئيس مباحث مرور الإسكندرية.

ووفقًا لمصدر أمني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.