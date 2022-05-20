وفاة فتاة ووالديها بعد أن جرفتهم الأمواج قبالة ساحل فرنسا

توفي والدان وابنتهما المراهقة بعد أن جرفتهم الأمواج إلى داخل البحر على الساحل الفرنسي يوم الخميس.

ونجا الأبناء الثلاثة الآخرين للزوجين من الحادث الذي وقع بالقرب من "بلوجوف" في "بريتاني"، وفقا لما ذكرته إذاعة "فرانس إنفو"، نقلا عن سلطات إدارة إقليم "فنستير".

وشارك حوالي 100 عامل إنقاذ في عمليات البحث عن الضحايا.

وكانت الأسرة تسير على طول سد مفتوح أمام العامة بالقرب من "بوانت دو را"، وهو رأس صخري ، وهو المكان الذي يعتقد أن موجة عالية بشكل غير معتاد قد جرفتهم عنده.

وقالت السلطات إنه لم تكن هناك ظروف جوية تثير المشاكل بشكل خاص والتي كان من خلالها يمكن توقع أنها تشكل خطرا.

وسيجري فتح تحقيق في الحادث بمساعدة إفادات الشهود لتوضيح كيفية وقوع الحادث. يذكر أن الأسرة من المنطقة التي وقع بها الحادث.