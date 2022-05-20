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اتحاد الصناعات: نعمل مع الحكومة على خطة لتفعيل التصالح مع الصناعات غير المرخصة

النائب محمد السويدى
النائب محمد السويدى
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 1:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 1:58 ص

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الصناعة ستشهد نهضة مختلفة خلال الفترة المقبلة، فهناك بنية تحتية كبيرة لكن بعض التعقيدات وكثرة الإجراءات وعدم التناسق بين الهيئات وبعضها هو ما كان يعيق القطاع.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه ضياء رشوان عبر فضائية «etc»، مساء الخميس، أن لقاءه مع رئيس الوزراء أمس الخميس كان عبارة عن جلسة مصارحة، منوهًا بأنه سيتم العمل مع الحكومة على خطة لتفعيل التصالح مع الصناعات غير المرخصة.

وأكد أنه سيتم العمل على هذا الموضوع بجدية لتشغيل المصانع، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستكون قوية للغاية بالنسبة للقطاع، وذلك بناءً على تصريحات رئيس الوزراء في لقاء الخميس.

والتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة آليات دعم الصناعة المصرية.

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