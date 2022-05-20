منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترسل فريقا من مراقبي حقوق الإنسان إلى أوكرانيا

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الجمعة، أنها تعمل على توسيع نطاق تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

وقال مكتب المنظمة لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان إنه تم إرسال مراقبين إلى أوكرانيا لإجراء مقابلات مع الشهود والناجين.

كما أجرى المكتب مقابلات مع أشخاص فروا إلى دول مجاورة قبل بدء غزو موسكو.

يشار إلى أن المنظمة تركز على السكان المدنيين وأسرى الحرب، حيث تشكل الهجمات على المدنيين وأعمال القتل والاختطاف والتعذيب أكثر القضايا إلحاحا لبحثها. ومن المرجح أن تستغرق هذه العملية شهورا قبل أن يصبح تقرير المكتب جاهزا.