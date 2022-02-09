مراسل د ب أ: اندلاع حريق ضخم قرب مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة دمشق

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أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء اليوم الجمعة باندلاع حريق ضخم قرب مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة السورية دمشق.