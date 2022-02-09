 مراسل د ب أ: اندلاع حريق ضخم قرب مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة دمشق - بوابة الشروق
السبت 21 مايو 2022 12:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

مراسل د ب أ: اندلاع حريق ضخم قرب مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة دمشق

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 11:31 م

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء اليوم الجمعة باندلاع حريق ضخم قرب مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة السورية دمشق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك