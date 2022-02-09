مراسل د ب أ: اندلاع حريق ضخم قرب مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة دمشق

غرق 3 شباب من قرية برديس بسوهاج انقلب بهم قارب في نهر النيل

السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية دون خسائر بشرية

سيوة: السيطرة على حريق زراعات قرية المراقي دون إصابات أو خسائر في الأرواح