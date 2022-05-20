نيوزويك: ضغوطات على بوتين لعدم «إخضاع» أوكرانيا حتى الآن

ذكرت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعرض بشكل كبير إلى حملة ضغوطات بشأن الضم الكامل لعدد من الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها موسكو منذ بدء الحرب، لا سيما في جنوب أوكرانيا.



ووفقا للمجلة، فإن فولوديمير سالدو، الذي عينته موسكو لقيادة منطقة خيرسون الجنوبية بعد أن سيطرت عليها، قال إن خيرسون ستصبح جزءًا من روسيا، وإنه تمت الموافقة بالفعل على ميزانية هناك بالروبل.



جاء ذلك خلال منشور لصفحة لإدارة المدنية العسكرية في منطقة خيرسون على تطبيق ”تيليجرام“.



وقالت المجلة الأمريكية، إنه ”في مثال آخر، صرح جورجي مرادوف، نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم والممثل الدائم لشبه جزيرة القرم لدى روسيا، لوكالة الأنباء الروسية المملوكة للدولة، (ريا نوفوستي)، أمس بأنه يعتقد أن الأراضي المحررة في جنوب أوكرانيا ستصبح منطقة أخرى من روسيا“.



وأضافت المجلة أن ”احتمالية دمج روسيا رسميا للمناطق التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا تأتي مع ظهور نقاش جاد داخل دوائر حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول ما إذا كانت روسيا يمكن أن توسع أراضيها بالفعل جراء الحرب“.



وفي هذا الصدد، نقلت المجلة عن مسؤول رفيع في ”الناتو“ قوله إن ”القوات الأوكرانية قد تستعيد في نهاية المطاف شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس في شرق أوكرانيا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن دمج أي إقليم أوكراني رسميا سيكون بمثابة انتصار كبير لروسيا، خاصة وسط تقارير تفيد بأن القوات الروسية قد أُجبرت على المضي قدمًا في موقف دفاعي في بعض أجزاء البلاد“.



وأوضحت ”نيوزويك“ أن ”بوتين لم يتحدث بشخصه علنًا عما إذا كان سيحاول ضم أجزاء من جنوب أوكرانيا إلى روسيا، لكن الكرملين قال إن السكان الذين يعيشون في منطقة خيرسون يجب أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا جزءًا من روسيا“.



وأشارت المجلة إلى خريطة تستند إلى تقييمات السيطرة الإقليمية في أوكرانيا تم نشرها وتحديثها من قبل ”معهد دراسة الحرب“ في واشنطن، حيث تُظهر أن روسيا تمتلك حاليًا قطاعًا من الأرض على طول أجزاء من الحدود الشرقية والجنوبية لأوكرانيا.



وفي الداخل الروسي، ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن ”بوتين يواجه انتقادات عدة من المؤيدين للحرب، سواء كانوا من المحاربين القدامى والعسكريين المتقاعدين أو من الصحفيين ورجال السياسة أو حتى المواطن الروسي العادي، بسبب أداء القوات الروسية البطيء والانتكاسات في ساحة المعركة، داعين رئيسهم إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإخضاع أوكرانيا“.