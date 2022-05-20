علق محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الجدل القائم بشأن الهدف الذي أحرزه محمود وحيد مدافع الأهلي في مرمى البنك الأهلي، أول أمس، وتم إلغاءه بعد العودة للـ VAR.

وكان أمين عمر، حكم مباراة الأهلي والبنك في الجولة الـ 19 من الدوري، والتي أقيمت أول أمس، ألغى هدفا أحرزه محمود وحيد لاعب الأحمر، بعد العودة لتقنية الفيديو، والتي أكدت عدم لعب الكرة بشكل صحيح من بداية الهجمة.

وقال بركات في حديث تلفزيوني عبر قناة "المحور": «هدف الأهلي صحيح في البنك الأهلي، ولكن هذا ليس له علاقة بطريقة الاعتراض التي قام بها سيد عبد الحفيظ».

وأضاف: «شيء غريب أن يعود الحكم في مثل هذه الكرات لتقنية الـ VAR، والأغرب حكم الفيديو الذي قام باستدعاء أمين عمر حكم الساحة لمشاهدة الكرة، محمد سلامة حكم تقنية الفيديو ورط أمين عمر».

وواصل: «هناك حالات تحكيمية لا تحتاج تجويد ونعلم القوانين في الأمور التحكيمية، عصام عبد الفتاح قال هناك روح القانون في اللعب، هذا أمر غريب بالنسبة لي أيضا».

وأتم: «ما أعلمه أن روح القانون تطبق عندما يكون هناك مكافأة، وليس عندما تعاقد، ونحن على دراية بقوانين التحكيم جيدا».