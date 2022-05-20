اسم لامع وجزء مهم من التاريخ الفني والإعلامي المصري، علامة مسجلة من الإبداع على مستويات مختلفة، وصديق مقرب لجيل كامل من الفنانين المصريين بداية من عبدالحليم حافظ، مرورا بنور الشريف وسعاد حسني ولبنى عبدالعزيز وسمير غانم وعادل إمام وعمر خورشيد ونادية لطفي وكثير من الفنانين.



وقف إلى جوار كبار ممثلي الكوميديا مثل فؤاد المهندس وعادل إمام وسمير غانم، وشارك في دراما أبكت الجمهور مع فريد شوقي وعزت العلايلي ونور الشريف وكريمة مختار وغيرهم، وصاحب الظهور الإعلامي المبهج في النادي الدولي وهذا المساء وكان زمان، مشوار، إنه سمير غانم.



يقول الناقد مالك خوري، رئيس قسم السينما بالجامعة الأمريكية: "سمير صبري، هو التعريف الأمثل للفنان الناجح في تعدد مواهبه، فهو ممثل الدراما والكوميديا، المغني، والراقص، والطليعي في تقديم وترويج العمل والبرنامج الاستعراضي في مصر كممارسة مستقلة عن التقليد السينمائي، وهو من الأفضل والأخف ظلا والأكثر مهنية وثقافة ومهارة في المحاورة العلنية مع مشاهير مصر والعالم".



ظهور طفيف على الشاشة حبا في السينما



يقول سمير صبري، في مقدمة كتاب "حكايات العمر كله" أنه لا يعلم القدر أم الحظ أم الاثنين معا هما من رسما حياته، ولكن المؤكد أن التمثيل هو حلمه الأول والوحيد منذ طفولته المبكرة، بدأ الحلم مع حبه لأنور وجدي وليلى مراد، ورَوت عائلته هذه البذرة داخله بفعل البيئة التي ولد ونشأ فيها، في مدينة الإسكندرية، وكان دائم المشاهدة للعروض السينمائية والمسرحية عندما تصطحبه والدته أو والده إليها.



"التمثيل هو قدري" هكذا يصف سمير علاقته بالتمثيل، التي قطعها المجال الإعلامي بتألق ونجاح حققه مبكرا حصد بعده على إشادات واسعة من كبار كتاب وصحفيي مصر حينها، ولكنه ظل يحاول، وكانت البداية مع بعض المشاهد البسيطة التي يظهر فيها على شاشة السينما للحظات ولكنها كانت مرحلة تكوين الخبرة والانتشار.



عندما ذهب سمير، إلى لبنى عبدالعزيز وأثناء جلوسه معها في الاستوديو، ومع المخرج كمال الشيخ، تغيب أحد الشباب عن تأدية مشهد صغير في فيلم اللص والكلاب، وأقنع سمير لبنى أن ترشحه للشيخ حتى يؤدي الدور، وتلاه دور آخر مع حسن الإمام في زقاق المدق، وظل يتنقل بين المشاهد الصغيرة والمشاركات مع فؤاد المهندس، في أفلام: شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، الراجل ده هيجنني.



74 عام التحول السينمائي المهم



يصف سمير صبري، فيلم "بمبة كشر" أنه الفرصة الذهبية التي حولت مسار مشاركاته السينمائية، رفض أغلب الممثلين المشاركة في الفيلم مع ممثلة مبتدئة، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى الجماهيري، وظل يعرض عاما كاملا في دور العرض، وفي نفس العام شارك سمير في أفلام "البحث عن فضيحة" مع عادل إمام وكان دورا مهما مازالت الأجيال الجديدة تذكر إفيهاته ومشاهده، و"الأحضان الدافئة" مع زبيدة ثروت وأحمد رمزي وسمير غانم، وفيلم في الصيف لازم نحب مع صلاح ذوالفقار ونور الشريف وسعيد صالح، كما كان له ظهور مميز في فيلم "حكايتي مع الزمان" مع رشدي أباظة ووردة، وفيلم الوفاء العظيم مع نجلاء فتحي ومحمود يس.



ورغم بروز سمير، في أدوار استعراضية ووجوده مع نجوم كوميديين، فقد قدم أكثر من استعراض في أفلام "نصف ساعة جواز"، وفي "الصيف لازم نحب" و"رحلة الأيام"، و"أهلا يا كابتن" وغيرها من الأعمال إلا أنه لم يستقر في هذ الإطار كثيرا بل حاول أن ينتقل بين أدوار مختلفة، ويشارك في أفلام تنتمي للدراما الاجتماعية.



كسر الإطار.. عندما تتعدد الوجوه



حاول سمير صبري أن يرضي شغفه نحو التمثيل، فلم يكتفي بظهور شرفي في أدوار صغيرة، وشارك في أعمال سينمائية لكبار المخرجين المصريين، ومع ممثلين اشتهروا بتقديم أدوار درامية تراجيدية.



من أبرز أفلام سمير في هذا الإطار، "ومضى قطار العمل" مع فريد شوقي وإخراج عاطف سالم، والذي شاركه أيضا في فيلم وبالوالدين إحسانا من إخراج حسن الإمام، وحصل فيه على جائزة عيد الفن من الرئيس محمد أنور السادات، والموظفون في الأرض إخراج أحمد يحيى.



كما شارك في أعمال مأخوذة عن روايات، مثل فيلم التوت والنبوت، وهو الجزء الأخير من رواية الحرافيش للأديب نجيب محفوظ، ولعب شخصية فايز الناجي، وأدى سمير في الفيلم مشهدا مهما في نهاية العمل، عندما يرتكب جريمة قتل ويعود إلى منزله ولم يتكلم في المشهد تقريبا بل اعتمد على تعبير الوجه لتوضيح مشاعره الداخلية من الندم والشعور بالخوف من فعلته.



لم يكن سمير ممثلا فقط بل أيضا عنصرا فاعلا من خلال دخوله العملية الإبداعية عن طريق الإنتاج، فقد أنتج أفلام مثل: جحيم تحت الماء، السلخانة، منزل العائلة المسمومة، دموع صاحبة الجلالة والعمل في الأصل رواية للكاتب موسى صبري، أهلا يا كابتن.



وكانت للدراما التلفزيونية نصيبا مهما من حياة سمير صبري الفنية، وشارك في مسلسلات مهمة، مثل حضرة المتهم أبي، مع نور الشريف ومعالي زايد، وحق مشروع مع حسين فهمي وعبلة كامل، وعدى النهار مع فاروق الفيشاوي وبوسي، ومن الأدوار المهمة أيضا شخصية دكتور مرسي المحامي الفاسد في مسلسل قضية رأي عام مع يسرا، والتي كانت تبعد تماما عن أي لمحة كوميدية.