أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو ثلاثين ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب قبلة المسلمين الأولى.

وأفادت مراسلة الوكالة، بأن أفراد شرطة الاحتلال انتشروا على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للمواطنين، واعتقلوا شابين من منطقة باب الغوانمة أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجههما لأداء صلاة الجمعة.