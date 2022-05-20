البرلمان الألماني يقر حزمة مساعدات لخفض أسعار النقل والبنزين لمكافحة التضخم

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أقر البرلمان الألماني"البوندستاج" يوم الخميس حزمة مساعدات اقتصادية من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، بما في ذلك إدخال تذكرة شهرية للنقل العام على مستوى البلاد مقابل 9 يورو(10 دولارات).

وستجنب الحكومة مبلغ 5ر2 مليار يورو لتعويض مشغلي وسائل النقل عن خسائرهم في الإيرادات، وفقا للمجلس التشريعي.

وسيجري طرح القانون للتصويت بالغرفة العليا للبرلمان، أو "البوندسرات"، في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وتتضمن الحزمة أيضا خفض الضرائب على البنزين والديزل خلال نفس فترة الأشهر الثلاثة، لتصبح الضرائب على الطاقة في أدنى المستويات المسموح بها داخل الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الإجراءات إلى خفض الأسعار لمستويات ما قبل الأزمة. وارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد في محطات الوقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنها انخفضت مرة أخرى بشكل ملحوظ في ألمانيا منذ ذلك الحين.

ويستهدف برنامج تذاكر القطار تشجيع المزيد من الناس على التخلي عن سياراتهم والتحول إلى استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بشكل أكبر.

ومن المقرر أن تبدأ مبيعات التذاكر في جميع أنحاء البلاد في موعد لا يتجاوز صباح يوم الاثنين المقبل.

وستسمح التذاكر التي تبلغ قيمتها 9 يورو شهريا بالسفر بوسائل النقل العام المحلية والإقليمية في جميع أنحاء البلاد خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس.