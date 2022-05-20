قضايا الفساد تطل برأسها مجددا على حزب الوسط بإستونيا

اتهم مكتب المدعي العام في إستونيا اليوم الجمعة، شخصية بارزة من حزب الوسط المشارك في الائتلاف الحاكم بممارسة نفوذه وسطوته حيال مشروع عقاري كبير.

وأدت الفضيحة التي أحاطت بهذا المشروع بالفعل إلى سقوط رئيس الوزراء السابق جوري راتاس.

وأعلن المدعي العام تافي بيرن الإجراءات القانونية اليوم الجمعة. كما سيتم تقديم ميخائيل كورب، الأمين العام السابق للحزب ذي الميول اليسارية، وأحد رجال الأعمال إلى المحاكمة بتهمة استغلال النفوذ ذاتها.

ويشار إلى أن التحقيق في قضية حزب الوسط يتعلق بمشروع عقاري في منطقة الميناء في عاصمة الدولة المطلة على بحر البلطيق. ويزعم أن كورب مارس نفوذه الشخصي والحزبي على عمدة تالين وأنه تصرف لصالح رجل الأعمال وشركته.

وفي المقابل، يقال إنه تم الوعد بتقديم تبرع كبير لحزب الوسط، بيد أن الحزب ورجل الأعمال رفضا تلك الاتهامات.

وكان راتاس استقال من منصب رئيس الوزراء في كانون الثاني / يناير 2021 بسبب مزاعم فساد ضد حزبه ، و أدى ذلك بالتالي إلى سقوط حكومته.

وبعد وقت قصير، عاد حزب الوسط إلى الحكومة مرة أخرى - ومنذ ذلك الحين أصبح شريكا في الائتلاف مع حزب الإصلاح الاقتصادي الليبرالي بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس.