استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 468 حالة إصابة جديدة و5 حالات وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي الإصابة إلى مليون و133 ألفا و139 حالة إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفا و950 حالة وفاة



وفي فنلندا، سجلت السلطات الصحية 11 ألفا و485 حالة إصابة جديدة و 122 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابة إلى مليون و81 ألفا و225 حالة إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و406 حالات وفاة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و162 ألفا و724 حالة والوفيات إلى 37 ألفا و77 حالة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و21 ألفا و543 حالة والوفيات إلى 6628.



وفي جزر مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 93 ألفا و843 حالة والوفيات إلى 716 حالة.



وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و229 ألفا و354 حالة والوفيات إلى 141 ألفا و253 حالة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و704 آلاف و524 حالة، والوفيات إلى 43 ألفا و73 حالة.



وسجلت الفلبين، 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



فيما سجلت فانواتو، الواقعة في قارة أوقيانوسيا، 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية هناك إلى 358 حالة إصابة.



وسجلت ليختنشتاين، حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية هناك إلى 46 حالة إصابة.



وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية هناك 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 792 ألفًا و695 حالة والوفيات إلى 9710 حالات وفاة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 334 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و14 ألفًا و317 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و57 حالة وفاة.



وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 1448 إصابة جديدة، فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و74 ألفا و152 إصابة مؤكدة، كما سجلت 4 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و301 حالة وفاة.



وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 608 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و979 ألفا و238 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و312 حالة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 61 إصابة وصفر وفيات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 104 آلاف و830 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8529 حالة.



وسجلت كينيا 32 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 324 ألفا و12 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 5649 حالة.



وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية هناك 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و صفر وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى 792 ألفًا و 695 حالة والوفيات إلى 9710 حالات وفاة.



وسجلت السلطات الصحية في سنغافورة 245 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و258 ألفا و691 إصابة بينما سجلت وحالتي وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 1371 حالة



وسجلت إيطاليا 30 ألفا و310 إصابات و 108 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و178 ألفا و199 مصابا، والوفيات إلى 165 ألفا و738 مصابا.



وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و410 آلاف و481 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 29 ألفا و642 حالة.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 789 حالة وفاة، و58 ألفا و786 إصابة بفيروس كورونا، خلال الاسبوع الماضي؛ ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 177 ألفا و890 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 232 ألفا و377 حالات إصابة.



وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 27 ألفا و842 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 29 مليونا و 291 ألفا و 146 إصابة مؤكدة،وسجلت 67 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 147 ألفا و 715 حالة وفاة.



وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 5432 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و 127 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 840 آلفا و 319 حالة، والوفيات إلى 40 ألفا و 514 حالة.



وسجلت جواتيمالا 817 إصابة ووفاة 28 شخصا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا إلى 854 ألفا و891 مصابا، ووفاة 17 ألفا و892 حالة.



وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسجلت أيضا حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و209 آلاف و688 حالة والوفيات إلى 9 آلاف و366 حالة.