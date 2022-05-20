إطلاق سراح صحفية ألمانية في العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفرجت السلطات العراقية عن صحفية ألمانية كانت معتقلة في العراق منذ شهر، وعادت اليوم الجمعة إلى ألمانيا.

وقال محاميها، يانيك رينهوف، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "إنها مع عائلتها لأول مرة".

وأضاف رينهوف أن المرأة تم ترحيلها أيضا من العراق فور إطلاق سراحها بسبب مشاكل تتعلق بتأشيرتها.

وبحسب المحامي اتهمت المرأة بالتجسس ودعم الإرهاب.

كانت السلطات العراقية فسرت تقاريرها عن الجرائم المزعومة ضد الأكراد على أنها تعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال رينهوف: "لكن الشبهات ربما لم تتأكد"، وبحسب المحامي ما يزال من غير الواضح ما إذا كان العراق سيفتح إجراءات قانونية ضد الصحفية الألمانية أم لا.

يعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في كل من تركيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وينفذ الجيش التركي بشكل متكرر عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في العراق.

وهاجم الجيش العراقي مؤخرا مواقع الحزب في شمال البلاد.