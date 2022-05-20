روسيا: تشكيل وحدات عسكرية جديدة على الحدود الغربية ردا على تهديدات متصاعدة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن اتخاذ إجراءات عسكرية روسية جديدة عند حدودها الغربية ردا على التحديات الأمنية القائمة هناك.



وشدد شويجو، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، خلال اجتماع في وزارة الدفاع، على أن الوضع في الاتجاه الغربي "يتميز بتصاعد التهديدات العسكرية عند الحدود الروسية"، مشيرا في هذا الصدد إلى تكثيف تحليقات الطيران الاستراتيجي الأمريكي في أوروبا بـ15 ضعفا ودخول سفن حربية تابعة للولايات المتحدة بشكل منتظم إلى بحر البلطيق، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وذكر الوزير أن روسيا "تتخذ إجراءات رد مناسبة" وتعمل في هذه الظروف خصوصا على تحسين تشكيلات قواتها، مضيفا: "بحلول نهاية العام الجاري سيتم إنشاء 12 وحدة عسكرية خاصة في المنطقة العسكرية الغربية".



ولفت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع إمداد القوات الروسية بأسلحة ومعدات حديثة، مؤكدا أن هناك خططا لتسليم أكثر من ألفي قطعة من هذه الأسلحة والمعدات إلى الجيش في العام الجاري.