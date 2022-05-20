 النحاس يقرر تصعيد حارس الناشئين في الاتحاد السكندري - بوابة الشروق
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النحاس يقرر تصعيد حارس الناشئين في الاتحاد السكندري

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 6:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 6:05 ص

قرر عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، الاعتماد على حارس ناشىء خلال الفترة المقبلة، على حساب الثنائي محمد عبدالمنصف وأحمد يحيي.

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد قرر عماد النحاس تصعيد حارس ناشي يسمي محمد المنشاوي وهو أفضل حارس على مستوي دوري الحمهورية.

ويجهز عماد النحاس اللاعب بشكل اساسي على حساب محمد عبدالمنصف وأحمد يحيي والبداية ستكون من بداية مباراة بيراميدز المقبلة، حيث سيدخل ضمن قائمة الفريق.

ويحقق الاتحاد السكندري نتائج سيئة في بطولة الدوري خلال المباريات الأخيرة مما أدى لتراجع ترتيبه في جدول الدوري.


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