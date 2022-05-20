مشروع قانون بمجلس النواب الأمريكي بشأن تحديد وضع بورتو ريكو

قدم نواب أمريكيون اليوم الخميس مشروع قانون، من شأنه أن يؤدي حال تمريره إلى إجراء استفتاء ملزم بشأن الوضع السياسي لبورتو ريكو.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قدم النائب عن ولاية ماريلاند، ستيني هوير، "مشروع قانون وضع بورتو ريكو".

وقال إنه إجراء وسط من شأنه أن يسمح لـ "كومنولث بورتوريكو" الأمريكي، وعدد سكانه 2ر3 مليون نسمة، بأن بتحديد مصيره.

ومن شأن الاقتراح أن يلزم سكان بورتو ريكو بخيار من ثلاثة: الاستقلال، أو الاعتراف بها كولاية أمريكية، أو جهة ذات سيادة بارتباط حر مع الولايات المتحدة، وهو ما سيستلزم أن يجري الكونجرس تصويتا.

وقال هوير في مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم الخميس إن "سكان بورتو ريكو لا يريدون مستعمرة، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون قوة احتلال".

وأضاف: "هذا التشريع يسعى لمعالجة هذه المسألة".

والجزيرة في حيازة الولايات المتحدة منذ عام 1898 عندما سيطرت إدارة الرئيس الأمريكي ويليام ماكينلي على المستعمرة بنهاية الحرب الأمريكية الإسبانية.

ومنذ ذلك الحين، حصلت الجزيرة على حكم ذاتي أكبر تدريجيا، لكنها تظل في وضع أدنى عندما يتعلق الأمر بالتمويل الاتحادي والبرامج والتمثيل البرلماني.