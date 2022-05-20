روسيا تكشف خططها لمواجهة الناتو غربا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، عن خطط بلاده لتشكيل وحدات في المنطقة العسكرية الغربية، رداً على حشد حلف شمال الأطلسي “ناتو” قوات قرب الحدود الروسية الغربية.



وقال شويجو في اجتماع للوزارة بالعاصمة موسكو، إنه “سيجري تشكيل 12 وحدة عسكرية في المنطقة العسكرية الغربية بحلول نهاية العام”، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.



وأشار إلى أنه سيجري تزويد تلك الوحدات بالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة، مؤكداً عزم بلاده الحصول على “أكثر من ألفي قطعة من المعدات الحديثة خلال هذا العام”.



ولفت إلى أن نتائج فترة التدريب الشتوي أظهرت زيادة نوعية في مستوى التشكيلات العسكرية في المنطقة الغربية بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.



وحسب الوزير الروسي، زادت كثافة مهام التدريب القتالي التي تقوم بها سفن “أسطول البلطيق” 42%، حيث جرى تنفيذ أكثر من 300 تمرين قتالي باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.



إلى ذلك، قالت شركة الغاز الفنلندية المملوكة للدولة "جاسوم"، اليوم الجمعة، إن شركة "جازبرومط الروسية أبلغتها بأنها ستوقف شحنات الغاز الطبيعي اعتباراً من صباح غد السبت.



ورفضت "جاسوم" أن تسدد قيمة الشحنات لشركة "جازبروم إكسبورت" بالروبل كما طلبت روسيا من الدول الأوروبية.