أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، ظهور أعراض الحمى لدى 263 ألفا و370 شخصا، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة بسببها خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لمعلومات مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، فقد ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الحمى إلى 2 مليون و241 ألفا و610 أشخاص، منذ نهاية شهر أبريل الماضي، كما وصل عدد حالات الوفاة إلى 65 حالة.. حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، على موقعها الإلكتروني.

وأوضح مقر الوقاية من الأوبئة أن عدد حالات التعافي من الحمى ارتفع إلى مليون و486 ألفا و730 حالة، فيما يخضع 754 ألفا و810 أشخاص للعلاج.

ومنذ أوائل عام 2020، أغلقت كوريا الشمالية حدودها مع الصين وروسيا في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019.

وتم استئناف عمليات قطارات الشحن بين كوريا الشمالية والصين في شهر يناير، وذلك بعد أن أضر هبوط في التجارة الثنائية باقتصاد كوريا الشمالية، مما جعل من الصعب على شعبها الحصول على الغذاء الكافي وضروريات الحياة اليومية.

ولكن الصين قالت أواخر الشهر الماضي، إنها علقت عمليات قطارات الشحن مع كوريا الشمالية مرة أخرى، وذلك وسط انتشار الفيروس في مدينة داندونج الصينية الحدودية.