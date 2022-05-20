وزيرا خارجية الصين وأوروجواي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون

أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية أوروجواي فرانسيسكو بوستيلو.

وقال وانج، إن العلاقات بين الصين وأوروجواي تتمتع بأساس سياسي متين، كما أن تعاونهما الاقتصادي والتجاري مثمر للغاية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشار وزير الخارجية الصينية، إلى أن أوروجواي -باعتبارها أول دولة في السوق الجنوبية المشتركة تشارك في مبادرة الحزام والطريق- انضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، وهو ما يوفر قوة دفع مهمة للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدين.

كما ذكر وانج أنه منذ تفشي فيروس كورونا تعاون البلدان في مكافحة الوباء وتغلبا على الصعوبات معا، مشيرا إلى أن أوروجواي كانت من أوائل دول أمريكا اللاتينية التي أعربت عن دعمها لمكافحة الصين للوباء وقدمت المساعدة.

وأعرب وانج عن استعداد الصين للعمل مع أوروجواي لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتطوير التعاون بين البلدين وتعزيز التواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية.

ومن جانبه، قال بوستيلو إن العلاقات بين أوروجواي والصين قد أحرزت تقدما كبيرا وتتمتع بآفاق واسعة، وأشار إلى أنه على الرغم من أن البلدين بعيدان عن بعضهما البعض ويختلفان في الظروف والحجم إلا أنهما قدما مثالا جيدا للتعاون الودي بين الدول ذات الأحجام والظروف المختلفة، مضيفا أن أوروجواي تدعم بقوة مبدأ صين واحدة.

وذكر وزير خارجية أوروجواي أن العام المقبل سيوافق الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحا أن أوروجواي تتطلع إلى تسريع عملية التعاون التجاري الحر مع الصين وهو ما سيجعل التعاون العملي بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق في مستوى أعلى.