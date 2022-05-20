التخطيط: رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة مع مراعاة احتياجات الدول النامية

السعيد: الوزارة تعتزم إطلاق مجموعة من المبادرات على هامش المؤتمر تتضمن إنشاء "شبكة مصرية لبحوث وتكنولوجيا المناخ"



أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 تهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها بطريقة شاملة وبها شفافية، بما يتوافق مع مراعاة احتياجات الدول النامية خاصة من القارة الأفريقية.



جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة المنعقده بعنوان "صحة الكوكب والناس: التحضير لمؤتمر الأطراف cop27 الفرصة والمناقشة"، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع.



وأشارت السعيد إلى تواصل وزارة التخطيط مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن المسائل المتعلقة بـCoP27 ، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والبحوث والأكاديميين، مشيرة إلى عقد مناقشات كذلك مع (Wellcome Trust Fund) "صندوق ويلكم الإنمائي" من المملكة المتحدة، حيث تم اقتراح تنظيم يوم للمناخ والصحة على هامش المؤتمر السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف، عقب نفس الحدث الذي تم تنظيمه على هامش النسخة الـ 26 من المؤتمر والتي انعقدت بجلاسكو.



وأوضحت السعيد، أن الوزارة تعتزم إطلاق مجموعة من المبادرات على هامش المؤتمر تتضمن مبادرة إنشاء "شبكة مصرية لبحوث وتكنولوجيا المناخ"، تجمع جميع الجامعات ذات الصلة، ومراكز الفكر، ومعاهد البحث التي تعمل في مسائل مختلفة تتعلق بتغير المناخ ، بهدف تعزيز واجهة العلوم والسياسات.



واستعرضت السعيد عددًا من التوصيات العالمية للمضي قدمًا، موضحة أنه وفقًا لولاية منظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة العالمية، فلا بد من السعي لاستكمال الأهداف والتعريفات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لتحديد الأهداف الوطنية، مؤكدة أهمية القدرة على تحديد سبل إدماج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة في الأطر الوطنية لقياس الصحة والمساءلة، والمؤشرات التي يتعين رصدها، مع ضرورة إيجاد آلية لتحديد ومعالجة تحديات جودة البيانات وتصنيففا وتحليلها واستخدامها لرصد المساواة الصحية بشكل أفضل.