مجموعة زيورخ للتأمين تصفي أعمالها في روسيا

وافقت مجموعة زيورخ السويسرية للتأمين على بيع كافة أعمالها في روسيا إلى 11 من أعضاء فرعها في روسيا، بعد أن قررت الخروج من الدولة المثقلة بالعقوبات.

وذكرت المجموعة في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن الفرع في روسيا سوف يعمل بشكل مستقل تحت اسم تجاري جديد، وأن المجموعة لن تجري أعمال خاصة بها في روسيا بعد الآن.

وكانت المجموعة صرحت في وقت سابق أن القيام بأعمال مباشرة في روسيا وأوكرانيا أو الاحتفاظ بحافظة استثمارات، من المتوقع أن يصبح غير أساسي.

وكان المصرف الفرنسي "سوسيتيه جنرال" وافق أيضا الشهر الماضي على بيع حصته بالكامل في مصرف روزبنك وشركات التأمين التابعة له في روسيا إلى شركة "إنتيروس كابيتال" المملوكة للملياردير الروسي فلاديمير بوتانين.

وتستحوذ شركة زيورخ روسيا للتأمين على نحو 3ر0 بالمئة من سوق التأمين في روسيا خلاف التأمين على الحياة. وينصب تركيزها الرئيسي على دعم أنشطة عملائها الدوليين في روسيا.

ومازل إتمام الصفقة رهن موافقة الجهات التنظيمية المعنية، حسبما أفادت مجموعة زيوريخ للتأمين.