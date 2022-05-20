البرلمان الألماني يمدد مشاركة الجيش في بعثة الأمم المتحدة بمالي

وافق البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الجمعة، على تمديد مشاركة الجيش الألماني في بعثة الأمم المتحدة للاستقرار في مالي (مينوسما) لعام آخر.

وصوّت 541 نائبا لصالح التفويض الجديد اليوم، بينما عارضه 103 نواب آخرين، وامتنع عن التصويت 4 نواب.

وبناء على التفويض الذي طلبته الحكومة الألمانية، فإنه من المقرر زيادة الحد الأقصى للجنود المنتشرين من 1100 إلى 1400 جندي في ضوء انسحاب الجيش الفرنسي من مالي.

وبسبب عدم حسم بعض القضايا، من بينها توفير المزيد من الحماية للبعثة بمروحيات قتالية، تضمن التفويض بند انسحاب: "إذا لم يعد من الممكن ضمان مستوى كاف من الرعاية والحماية للجنود الألمان خلال فترة التفويض، سيتعين اتخاذ إجراءات لتعديل المساهمة الألمانية قد تصل إلى إنهاء المشاركة في المهمة".