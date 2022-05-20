دعا الأمين العام لـ حزب الله اللبناني حسن نصرالله اليوم الجمعة الجميع إلى التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة.



وقال نصر الله في كلمة خلال احتفال تكريمي أقامه " حزب الله" بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لمقتل القائد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) :" الانتخابات انتهت ولا توجد أكثرية وبدأت مرحلة العمل في المجلس النيابي وهناك تحديات خطيرة جداً في لبنان على المستوى الاقتصادي والمعيشي أزمة الطحين والبنزين والدولار والكهرباء وأدوية السرطان وهذا تحدي داهم".



أشار نصر الله إلى أن " أوضح السبل وأهمها وأشرفها وأكرمها أن نمد يدنا الى الكنز في بحرنا. واستخراج النفظ هو باب الامل الاساسي للخروج من أزمتنا لا التسول وقروض البنك الدولي".



وأضاف " نؤكد على جدية العمل على استخراج النفط والغاز خصوصاً في البلوكات الجنوبية مع الشركات التي التزمت استخراجه وإذا تمنعت هذه الشركات فلنبحث عن غيرها ".



ورأى أن التحديات التي يواجهها لبنان " تتطلب حالة طوارىء في المجلس النيابي وتشكيل الحكومة والانفتاح شرقاً وغرباً ما يسمح بمنع الانهيار وأهمية ترتيب العلاقات مع سوريا وبدون نرجسية وهذا يفتح الباب أمام حل أزمة مليون ونصف سوري".



ولفت إلى أن خبراء دوليين قالوا في اليومين الماضيين أن " 64 دولة ذاهبة الى الانهيار وبعض هذه الدول من الدول العربية المطبعة مع إسرائيل ومن جملة هذه الدول لبنان".



وقال " أيها اللبنانيون والقادة السياسيون والنخب لا يوجد ترف الوقت ونحن أمام استحقاقات داهمة وصادمة وخطيرة".



وأعلن أن " المقاومة ساهمت في كشف وتفكيك الكثير من شبكات التجسس الصهيونية بالتعاون مع الأجهزة الامنية والسيد مصطفى بدر الدين كان مساهماً إلى جانب الدولة في تفكيك الشبكات الصهيونية ".



ورأى أن " نكبة فلسطين كانت نكبة شعوب العرب وليس فقط نكبة فلسطين، ولم يزل منذ 74 سنة الكيان الغاصب الذي أحدث هذه النكبة في العام 1948بدعم غربي وهذه النكبة لم تكن نكبة فلسطين فقط بل كانت نكبة كل العرب وهي حادثة لا تنتهي مصائبها ولا آلامها".