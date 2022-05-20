تدريبات إضافية لثلاثي الإسماعيلي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

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أدى أحمد أيمن ومروان حمدي وحازم مرسي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات إضافية عقب نهاية مران الخميس على الملعب الرئيسي لإستاد الإسماعيلية، وذلك تحت إشراف أيمن كمال المدرب المساعد للدراويش.

واشتملت التدريبات على الجري حول الملعب بجانب التسديدات المقتنة تحت الضغط، إضافة لترجمة الفرص من الكرات العرضية لأهداف مع التسليم والتسلم السريع في المساحات الضيقة.

ويتطلع جهاز الدراويش للعمل على تطوير قدرات لاعبيه على الصعيد البدني والخططي بشكل مستمر، سعيًا للحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق تمهيدًا للاستعانة بجهودهم خلال المباريات وتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لملاقاة منافسه البنك الأهلي عصر الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية، في إطار الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المحلي.