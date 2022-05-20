لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا في زيارة عمل

توجه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إلى روسيا في زيارة عمل، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، لبحث قضايا التعاون الثنائي والتكامل بين الدولتين.

وأفادت وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية بأن الرئيسين اتفقا على عقد اجتماع ثنائي عندما التقيا مؤخرًا في موسكو لحضور قمة منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" يوم الاثنين الماضي.

كما أضافت أن لوكاشينكو، يعتزم مناقشة المزيد من الجهود الثنائية مع روسيا بشأن إحلال الواردات في ظل العقوبات الغربية، إلى جانب القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، صرح في وقت سابق من اليوم بأن الرئيس الروسي يعتزم الاجتماع مع نظيره البيلاروسي لبحث ملفات التعاون بين موسكو ومينسك ومنافشة القضايا المُلحة على المستوى العالمي.