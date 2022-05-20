المخرج مجدي أحمد علي: كنت محظوظا بأني صاحب أخر فيلم للراحل سمير صبري

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن الفن المصري والعربي فقد اليوم، قيمة وقامة فنية لا تقدر بثمن برحيل العملاق سمير صبري الذي توفي عن عمر يناهز 85 عاما من بينهم أكثر من 60 عاما حفلت بالأعمال الفنية الرائعة.



واضاف: "أنا من المخرجين المحظوظين؛ لأني صاحب أخر بصمة فنية للراحل سمير صبري في فيلم (2 طلعت حرب)، واتفقنا سويا على عمل فيلم وثائقي عن قصة حياته، ولكن لم يحالفنا الحظ، وأنا اليوم حزين على فقدان هذه القامة الكبيرة، متمنيا من الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته".



وتحدث أيضا عن علاقتهما سويا، قائلا: "سمير صديقي منذ 10 سنوات، وأخر مرة شاهدته كانت بالمستشفى أثناء فترة مرضه، وقمت بالاطمنئان على صحته، وتحدثنا عن نجاح فيلمنا الأخير (٢طلعت حرب)".



ولد الفنان الراحل سمير صبري، في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من مدرسة فيكتوريا كوليدج، وعُد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية.



كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي).



أما في السينما فقد قدم عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية. لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية، منها: ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة.