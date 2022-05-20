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كسر مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، صيامه عن التهديف بعدما أحرز هدفا أمام أنطاليا سبور، في المباراة الأخيرة للدوري التركي.

وكان جالاتا سراي متأخرا عندما شارك مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 78 ليحتاج إلى 8 دقائق فقط لتسجيل هدف التعادل.

وجاء هدف مصطفى محمد بعد تمريرة عرضية، قابلها مهاجم الزمالك السابق بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمصطفى محمد في الدوري التركي منذ 3 أشهر تقريبا، عندما سجل هدفا في شباك قيصري سبور في فبراير الماضي.

وبهذه النتيجة، يرفع جالاتا سراي رصيده للنقطة 52 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع أنطاليا رصيده إلى النقطة 59 في المركز السادس.