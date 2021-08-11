 ألمانيا: سقوط الأشجار على القبضان يعطل حركة القطارات في محيط مدينة نورنبيرج - بوابة الشروق
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ألمانيا: سقوط الأشجار على القبضان يعطل حركة القطارات في محيط مدينة نورنبيرج

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 10:54 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 10:54 م

قيدت حركة السكك الحديدية في منطقة نورنبيرج بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا مساء اليوم الجمعة بسبب سقوط العديد من الأشجار على قضبان السكك الحديدية بعد عاصفة ضربت المنطقة.

وأعلنت ذلك شركة السكك الحديدية الألمانية الإقليمية في بافاريا عبر موقع تويتر، مبينة أنه يجب إيقاف حركة مرور القطارات السطحية على طرق نويشتات-أيش-شتاينباخ، وباد فيندباخ-فينكلسجرويت تماما.

كانت هيئة الأرصاد الألمانية توقعت هبوب عواصف شديدة اليوم الجمعة بعد أيام من منتصف فصل الصيف في بافاريا.

وفي منطقة فرانكن هبت بعض العواصف الرعدية العنيفة.

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