 التضخم يرتفع أكثر من 18% خلال الربع الأول من العام في لبنان - بوابة الشروق
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التضخم يرتفع أكثر من 18% خلال الربع الأول من العام في لبنان

وكالات:
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 6:59 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 6:59 م

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، أن تضخم أسعار الاستهلاك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2022، بلغ 18,54%.

وأوضحت الإدارة أن مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر أبريل الماضي، سجل ارتفاعا وقدره 7.10 % بالنسبة لشهر مارس 2022، كما سجل المؤشر ارتفاعا قدره 206,24% بالنسبة للشهر نفسه من العام الماضي 2021، بحسب موقع "لبنانيون 24" الإخباري.

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا في كافة المحافظات اللبنانية، وأتى على الشكل التالي: ارتفاع في محافظة بيروت وقدره 5,76%، ارتفاع في محافظة جبل لبنان وقدره 6,31%، ارتفاع في محافظة الشمال وقدره 9,98%، ارتفاع في محافظة البقاع وقدره 7,41%، ارتفاع في محافظة الجنوب وقدره 6,69%، ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 7,37%.

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