مصطفى شعبان سفيرا للاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية

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وجه الفنان مصطفى شعبان رسالة شكر بعد تنصيبه سفيرًا للاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمهندسة أمل مبدي،

رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، ولأبنائي وأخواتي القادرون باختلاف".

وأضاف: "وذلك لثقتهم الغالية باختياري سفيرًا للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، فهذا شرف كبير ومسؤولية أسأل الله أن يساعدنا في تحقيق أحلام أبنائنا القادرون باختلاف، خالص تمنياتي بالتوفيق لجميع القائمين على الاتحاد".

وشارك الفنان مصطفى شعبان خلال السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "دايمًا عامر" إخراج مجدي الهواري، وبطولة ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، لبلبة، محمد ثروت، نضال الشافعي، أحمد الشامي وغيرهم.